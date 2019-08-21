Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü

Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fırat'ın doğusuna ait Türkiye'nin beklentileri iletildi.

ABD tarafına bölgede Güvenli Bölge'nin bir an önce oluşturulmasının gerekliliği ifade edildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLATILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR

Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

ASKERİ HEYETLER EN KISA ZAMANDA TEKRAR BİR ARAYA GELECEK

Akar ve Esper, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı..