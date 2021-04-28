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Bakan Akar acı haberi duyurdu: Kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada bugün bir askerimizin şehit olduğunu belirtti.

Bakan Akar acı haberi duyurdu: Kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada bugün bir askerimizin şehit olduğunu belirtti.

Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız 28 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım  ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Bakan Akar acı haberi duyurdu: Kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü
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