Bakan Akar acı haberi duyurdu: Kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada bugün bir askerimizin şehit olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada bugün bir askerimizin şehit olduğunu belirtti.
Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman silah arkadaşımız 28 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"