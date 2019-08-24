Bakan Akar açıkladı! Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı
ABD ile birlikte yürütülen Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle faaliyete başladığını belirten Milli Savunma Bakanı Akar, güvenli bölgeyle ilgili olarak "İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor" dedi.
Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı. İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor." açıklamalarında bulundu.
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