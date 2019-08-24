Bakan Akar açıkladı! Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı

Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı. İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor." açıklamalarında bulundu.