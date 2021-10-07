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  3. Bakan Akar açıkladı! Şehit Tayfun Özköse'nin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

Bakan Akar açıkladı! Şehit Tayfun Özköse'nin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, teröristler tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan  Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin saldırıya uğradığı bölgede saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar açıkladı! Şehit Tayfun Özköse'nin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

Türkiye, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinden gelen acı haberle saldırdı. Terör örgütünün gerçekleştirdiği roketli saldırı sonucu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit oldu. Şehidin acı haberi Samsun'daki ailesine ulaştırılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlara hemen başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Bakan Akar açıkladı! Şehit Tayfun Özköse'nin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

BAKAN AKAR: KORKU DAĞLARI BEKLİYOR

"Terörist neredeyse hedefimiz orası." diyen Bakan Akar, terörle mücadelenin yoğun, etkili ve taarruzi şekilde sürdüğünü belirterek," Yoğun bir çalışma içindeyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Korku dağları bekliyor." şeklinde konuştu. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde roketatarlı saldırı: Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit oldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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