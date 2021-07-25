Bakan Akar "Asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucunda iki askerimizin şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan askerler İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı diledi.

Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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