Bakan Akar: Bu konuda kimse bizi engellemeye kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"KKTC'nin ruhsat sahalarında, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında inceleme yapmak, onlardan istifade etmek için çalışmak bizim hakkımızdır."

"Bu konuda hiç kimse bize herhangi bir şekilde etki etmeye veya herhangi şekilde bizi engellemeye kalkmasın. Bu konuda kararlı olduğumuzu defalarca söyledik. Bunları da yerine getireceğiz. Yaptıklarımızın hepsi hukuki, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun şekilde yapılmaktadır."

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