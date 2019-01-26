Bakan Akar, çocukluk arkadaşını son yolculuğuna uğurladı (2)

BAKAN AKAR'DAN "TEK TİP ASKERLİK" AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Valilik çıkışında gazetecilerin "tek tip askerlik" konusundaki sorularını cevaplandıran Bakan Akar, düzenleme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Bazı köşe yazarları dahil, haber ve yorum olarak teferruatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Burada benim söyleyeceğim bir husus var; Bunlar olmuş bitmiş şeyler değil. Bunlar bazı ihtimaller ve faktörler. Olasılıklardan bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. İlgili kurumlarımızla, bakanlıklarımızla bunların üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışılıyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak, hükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini optimal bir şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın incelemesinin ve onayının ardından bu işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Herkes müsterih olsun. Gerçekten bütün boyutları ile konu tartışılıyor. İnşallah ülkemize, gençlerimize ve milletimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz. Bunu da halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

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DHA