Bakan Akar, çocukluk arkadaşını son yolculuğuna uğurladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Bekir İmamoğlu'nu (70) son yolculuğuna uğurladı.

Kayseri'de şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunan iş adamı Bekir İmamoğlu, yaşamını yitirdi. İmamoğlu için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yaptırılan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bekir İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Bakan Hulusi Akar ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Akar, İmamoğlu'nun yakınlarına taziyede bulundu. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Bakan Akar, çocukluk arkadaşı İmamoğlu'nun tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Bekir İmamoğlu'nun cenazesi, İmamoğlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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DHA