Bakan Akar, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Bakan Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor. Birada temaslarda bulunan Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Akar ardından, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı" konulu oturumuna katıldı.

Bakan Akar, son olarak ise Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir araya geldi. Görüşmede, askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede İdlib'deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar görüşmede Türkiye'nin beklentilerini dile getirerek, İdlib'deki sivil halkın uygulanan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek rejim bölgesine değil, Türkiye'ye doğru yöneldiğine dikkat çekti.

Millî Savunma Bakanı Akar, NATO Karargâhı'ndaki toplantı ve temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine katılmak üzere Brüksel'den ayrıldı.

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Kaynak: DHA