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Hulisi Akar: Cumhurbaşkanımızın talimatını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri) Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak"

Hulisi Akar: Cumhurbaşkanımızın talimatını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri) Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak" dedi
 


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