Bakan Akar Iraklı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.

Akar, telefon görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

BAKANLIK'TAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu..