Bakan Akar Iraklı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.
Akar, telefon görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
BAKANLIK'TAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu..
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