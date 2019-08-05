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  3. Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Kaynak: İHA

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