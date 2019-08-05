Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA