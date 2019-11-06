Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA