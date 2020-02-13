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Bakan Akar, katıldığı oturum sonrası NATO Aile Fotoğrafı çekildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında "Harekat ve Misyonlar" konulu oturuma katıldı.

Bakan Akar, katıldığı oturum sonrası NATO Aile Fotoğrafı çekildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında "Harekat ve Misyonlar" konulu oturuma katıldı. Oturum sonrasında Bakan Akar'ın da yer aldığı ve geleneksel hale gelen NATO Aile Fotoğrafı çekildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında "Harekat ve Misyonlar" konulu oturuma katıldı. Oturum sonrasında Bakan Akar'ın da yer aldığı ve geleneksel hale gelen NATO Aile Fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA




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