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Bakan Akar, 'NATO Savunma Bakanları' toplantısına katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Covid-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Bakan Akar, 'NATO Savunma Bakanları' toplantısına katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Covid-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara'daki Bakanlık Karargahı'ndan katılıyor. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek" denildi. Bakanlık, toplantıya ilişkin görüntü de paylaştı.

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Kaynak: DHA




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