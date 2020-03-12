Bakan Akar: Rus heyetiyle büyük oranda mutabakat sağladık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve beraberindeki kuvvet komutanları ASELSAN'ı ziyaret etti. Bakan Akar, tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra İdlib'deki son duruma ve Rus heyetiyle süren görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık.

Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

KCK'NIN SÖZDE YÖNETİMİNE DARBE

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.

Ayrıntılar gelecek...