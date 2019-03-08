Bakan Akar: S-400'ler ekimden itibaren kurulmaya başlanacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400'ler, ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri, çalışmaları sürdürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Bakan Hulusi Akar'ın gündeme dair açıklamaları paylaşıldı. Bakan Akar, S-400'ler ile ilgili "Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız. S-400'ler ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor" dedi.

Suriye konusuna değinen Akar, tek hedefin teröristler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde. 1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi. Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde "Kürtler" diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler. YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil."

GÜVENLİ BÖLGEDE TSK UNSURLARI OLACAK

Güvenli bölgeyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, burada TSK unsurlarının olacağını, bunun kesin olduğunu kaydetti. Akar, rejimle herhangi bir temasın söz konusu olmadığını, görüşmelerin tamamen Rusya ve gerektiği zamanlarda İran ile olduğunu belirtti. Bakan Akar, "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Akar, bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesinin başlayacağını belirterek, "Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor" dedi.

'FETÖ'DEN TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ'

FETÖ/PDY ile mücadeleye de değinen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra Silahlı Kuvvetler'e döndü. FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 TSK mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili ise "Yeni askerlik sistemi, üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. 1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere "Kalmak ister misiniz?" diye soracağız" dedi.

DHA