Bakan Akar: “Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur" dedi.

Suriye'nin İdlip kentinde saat 01.13 sırasında rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar Hatay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehitlerin cenazeleri de hastanenin morguna kaldırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte saat 20.00 sıralarında Hatay Devlet Hastanesine gelerek, yaralıları ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Akar, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirterek, "13 kardeşimizi tek tek ziyaret edip durumlarının iyi olduğunu öğrendim. Çok ciddi bir yaraları yok. Birkaç gün içerisinde geçecek yaraları var" diye konuştu.

"Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte"

Saldırının karşılığının verildiğini de belirten Akar, "Bu Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ne kadar kararlı olduğunu herkes biliyor, öğrendi. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultunda elimizdeki tüm imkanlarla bu saldırıyı yapanlara karşı gerekli yaptırımlar gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluklarımızı yerine getirdik"

Biran önce akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Suriyeli, İdlipli kardeşlerimizin rahat ve huzur içerisinde yaşamalarına çalışıyoruz. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Mehmetçik büyük fedakarlıklar gösterdi. Aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur. Biz daha önce Rusya ve İran ile yapılan Soçi Antlaşması, Astana mutabakatındaki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Burada biz uluslararası hukuka ve mutabakat unsurlarına saygılı olduğumuzu söylemekle beraber diğer taraftan da hakkımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Planlarımız bu şekilde devam ediyor."

Kaynak: İHA