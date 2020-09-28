Bakan Akar sert konuştu: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği hain saldırılara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar," Barışçıl yollarla çözüm diyenler, "derhal ateşkes" isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal altındayken, Hocalı'da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" dedi.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN YANLARINDAYIZ"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetin "iki devlet tek millet" münasebeti olduğunu dile getiren Bakan Akar," Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." şeklinde konuştu.

"ERMENİSTAN, ULUSLARARASI HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALARAK İŞGALİNE DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakan Akar şunları kaydetti:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki 7 rayonu yaklaşık 30 yıl önce işgal etti. İşgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü yerlerinden edildi, 22 binden fazla şehit verildi, yaklaşık 4 bin kişinin akıbeti ise hala tespit edilemedi. Dahası, Hocalı katliamı da hala hafızalardadır.

Uluslararası hukukta alınan tüm kararlara, Azerbaycan'ın tüm diplomatik ve barışçıl çabalarına rağmen sorun halen çözülemedi. Ermenistan, BM kararları dahil, uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgaline devam etmektedir.

Ermenistan'ın provokatif eylemlerinin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından 27 Eylül'de sivil yerleşimlerine ateş açtı."