Bakan Akar ve beraberindeki komutanlardan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a ziyarette bulundu.

A+ A-