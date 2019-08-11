Bakan Akar ve komutanlar, KKTC Devlet Protokolü ile bayramlaştı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığına gitti.

Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, askerlerle bayramlaştı. Daha sonra subay, astsubay, uzman erbaş ve ailelerinin bayramını kutlayan Bakan Akar ve Komutanlar daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek buradaki resmi bayramlaşma törenine katıldı. Akar ve Komutanlar KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC devleti protokolüyle de bayramlaştı.

DHA