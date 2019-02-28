Bakan Akar ve komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

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