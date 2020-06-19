Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattına geldi

Terör örgütü PKK'ın son günlerde artan taciz ve saldırılarının ardından başlatılan Pençe-Kaplan Harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.

Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Akar ve komuta kademesi, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği harekat merkezine geçti.

KOMANDOLAR TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİYOR

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birlikleri, Haftanin'de teröristlere ait hedefleri imha ediyor.