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  3. Bakan Akar, video konferansla NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Bakan Akar, video konferansla NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Akar, video konferansla NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara'daki Bakanlık Karargahı'ndan katıldı. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA




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