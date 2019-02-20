Bakan Akar, Yüksekova’da esnaf ziyareti yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine gelen Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte ilk olarak Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Cengiz Topel Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Bakan Akar'ı karşılarında gören Yüksekovalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, birçok dükkana girerek esnafla sohbet edip, vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Hakkari Valisi Akbıyık, yaklaşık 1 saat caddede esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile birlikte Tümen Komutanlığına geçerek, burada akşam yemeğine katıldı.

Kaynak: İHA