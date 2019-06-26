Bakan Akar Yunan mevkidaşı Apostolakis ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile NATO Karargahı'nda görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile NATO Karargahı'nda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke Savunma Bakanlıkları arasında Atina ve Ankara'da gerçekleştirilen, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, söz konusu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde devam etmesinin önemine değinildi" denildi.

Açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki bazı sorunların ele alınış şeklinin değerlendirildiği belirtilerek, "Görüşmede Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü, Ege Denizi ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerimizden taviz verilmeyeceği, provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA