Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni hafta başında Rus askeri heyetinin Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Bakan Akar,"15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık" diye konuştu

Bakan Akar,"Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar,"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yönelik saldırılara en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğiz" dedi.