Bakan Akar'a özel F-35 mektubu: Haberiniz olsun, ülkeden göndereceğiz

Reuters'tan Phil Stewart'a konuşan ABD'li 2 kaynak, Amerika'ya giderek F-35 savaş uçaklarını kullanmak için eğitim alması planlanan Türk personeline eğitim verilmeyeceğini belirtti. Kaynaklar, şu an Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde bulunan Türk personelin F-35 eğitiminden faydalanmaya devam edeceğini, bu kararın gelecek "ek personel" için geçerli olduğunu açıkladı.

"KARAR ALINDI AMA HENÜZ RESMİ OLARAK DUYURMADIK"

Bu gelişmenin henüz resmi olarak duyurulmadığını ama kararın alındığını aktaran ABD'li iki kaynak, "Türkiye planlarını değiştirirse, alınan kararı biz de değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

FOREIGN POLICY "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE EĞİTİM GÖREN TÜRK PİLOTLAR ÜLKEDEN GÖNDERİLECEK"

Foreign Policy dergisi ise, Pentagon'dan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, S-400'lerin satışından vazgeçmeyen Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü, bunları da Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la paylaştığını yazdı.

Habere göre Shanahan, 6 Haziran tarihinde Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektubunda 31 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 programındaki yerinin tamamen askıya alınacağını, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü ve Florida eyaletindeki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitime katılan 42 Türk pilotun, S-400'lerden vazgeçilmediği takdirde 31 Temmuz'da ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını, bir daha hiçbir Türk Hava Kuvvetleri personelinin bu üslere girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Arizona'da TSK'ya bağlı dört pilot, iki eğitmen pilot ve 20 yer hizmet ekibi F-35 eğitimi alıyor.

G-20 ZİRVESİ ÖNCESİ EL YÜKSELTİYORLAR

ABD ile Türkiye arasında gerilime sebep olan S-400 krizinde Washington yönetimi sürekli olarak Türkiye'yi tehdit ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran'da bir araya gelecek. Bu görüşme öncesi alınan bu karar, ABD'nin el yükselttiği yorumlarına sebep oldu.