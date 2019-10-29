Bakan Akar'dan açıklama: Rusya ile ortak devriyeler başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen 29 Ekim Kabul Töreni'ne katıldı ve burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yarından itibaren Rusya ile görüşmeler olacak' dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devam ediyor, dün geldiler askeri heyetler çalıştı, bugün de çalıştılar, yarın da çalışacağız. Ayın 22'sinde Rusya'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar. Bunlar sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız." yanıtını verdi.

"Ortak devriye konusunda bir zamanlama var mı?" sorusu üzerine Akar, "Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok." dedi.

"O zaman buradaki görüşmelerin ardından mı netleşecek?" sorusuna Akar, "Tabii onu konuşuyorlar arkadaşlarımız, onu tartışıyorlar." yanıtını verdi.