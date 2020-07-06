Bakan Akar'dan Avrupa Birliği'ne mesaj: Ön yargılı yaklaşımlar kabul edilemez
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "AB'nin Türkiye'ye ön yargılardan uzak şekilde, objektif olarak yaklaşması her iki tarafa büyük yarar sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"AB'nin Türkiye'ye ön yargılardan uzak şekilde, objektif olarak yaklaşması her iki tarafa büyük yarar sağlayacak. Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini dikkate almayan, onları bir tarafa bırakan, ön yargılı yaklaşımların kabul edilemez olduğu bir gerçektir"
Ayrıntılar geliyor...
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