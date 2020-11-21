Bakan Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik görevlerinin başına gidecek
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan tezkeresine ilişkin olarak," En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" dedi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"(Azerbaycan tezkeresi) En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı.
(Yunanistan) Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar.
(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır."
Ayrıntılar gelecek...