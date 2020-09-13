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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz’de kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz’de kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

BAKAN AKAR, 'SEÇKİN GÖZLEMCİ' GÜNÜ FAALİYETLERİNİ TAKİP EDECEK

Bakan Akar ve komutanlar, KKTC'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip edecek.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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