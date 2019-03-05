Bakan Akar'dan kritik uyarı: 'KKTC orada hak sahibidir'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir" dedi.
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