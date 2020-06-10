Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Hafter'in orada kaybolacağı kesin

Milli Savunma Bakanı Akar'ın A Haber canlı yayından yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.

Arkasındaki destek çekildikçe, ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin."

Ayrıntılar gelecek...

