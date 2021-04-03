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  3. Bakan Akar'dan operasyon sinyali: Artan bir şiddetle devam edecek!

Bakan Akar'dan operasyon sinyali: Artan bir şiddetle devam edecek!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.

Bakan Akar'dan operasyon sinyali: Artan bir şiddetle devam edecek!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.

(Sincar ve Mahmur'daki terör unsurları) Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz 

Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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