Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: "Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personeller için tören düzenlendi. Bakan Akar, "23 Ağustos'ta S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: "Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personeller için tören düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "23 Ağustos'ta S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" diye konuştu.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda kişilikli ve kimlikli politikasıyla "özne" haline geldiğini, etki alanının genişlediğini söyledi.

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez

"OPERASYONLAR EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR DEVAM EDECEK"

TSK'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarını yaptığını söyleyen Bakan Akar, sınırların içinde ve dışında, Libya'da, Azerbaycan'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna'da, Mehmetçik'in Türk bayrağını dalgalandırdığını kaydetti. Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarının, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlalleri ve tacizlerle ilgili açıklama yaparak, "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek" dedi.

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez

"NATO GÖREVİ YAPAN TÜRK F-16'LARI RADAR KİLİDİNE ALDILAR"

Yunanistan'ın Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı şekilde Ege'deki adaları silahlandırdığını önemle vurgulayan Hulusi Akar, sözlerine şöyle devam etti: "23 Ağustos'ta bir hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlarla görüştük, SAMP-T'yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oyladı, 'nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos'ta bunun bir alt modeli S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez."

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