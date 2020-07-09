Bakan Akar'ı Kiev'de duygulandıran "not"

KİEV (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırının ardından Ukraynalı yaşlı bir kadının Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin kapısına karanfil ile bıraktığı, Türk askerine başarı dilediği notu okuyarak, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluğun en güzel örneği." dedi.

Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Boryspil Havalimanı'nda Savunma Bakan Yardımcısı Anatoli Petrenko, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Ukraynalı ve Türk yetkililer tarafından karşılandı.

Burada düzenlenen askeri törenin ardından Bakan Akar, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Güldere'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Güldere, makam odasında sergilediği ve Ukraynalı bir kadın tarafından yazılan notu da Akar'a gösterdi.

Suriye'nin İdlib kentinde 28 Şubat’ta rejim güçlerinin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından yaşlı bir Ukraynalı kadın tarafından Büyükelçilik binasının önüne bir karanfil eşliğinde bırakılan notta, "Allah Türk askerlerini korusun, Ukrayna sizinle..." ifadeleri yer aldı.



Türk ve Ukrayna bayraklarının da yer aldığı duygulandıran notu okuyan Akar, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluğun en güzel örneği." diye konuştu.



Bakan Akar daha sonra Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Halit Çevik, Uluslararası Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ukrayna Temsilcisi ve Ukrayna Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Marat Rasulov ve Odessa Bölge Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.





Kaynak: AA