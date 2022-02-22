Bakan Akar'ın fotoğrafı üzerinden algıyla kalkıştılar! Oyunu bozan Ahmet Hakan net yazdı: Malzemeden bir mücadele aracı çıkmaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Burada mevkidaşlarıyla kritik temaslar gerçekleştiren Bakan Hulusi Akar, burada TRT World kanalına bir röportaj verdi. Akar'ın röportajına ilişkin olarak paylaşılan fotoğrafta bir görevlinin Akar'a bir kart gösterdiği görüldü.

FOTOĞRAF ÜZERİNDEN ALGI YAPTILAR

Fotoğraf üzerinden Akar'ın karta bakarak konuştuğu algısı yaratılmış ve söz konusu fotoğraf sosyal medyada çokça tartışılmıştı. Bu fotoğraf hakkındaki gerçeği Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı köşe yazısında anlattı.

BAKAN AKAR'DAN KRİTİK TEMASLAR

Ahmet Hakan yazısında, Bakan Akar'ın NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldığını ve beş ayrı oturumda konuşmalar yaptığını ve Türkiye'nin tezlerini anlattığının bilgisini verdi. Bakan Akar'ın temasları hakkında bilgi veren Hakan," 10 savunma bakanı ile ikili görüşmeler yapmış. Ardından Münih Konferansı’na gitmiş. Orada da forumlara, oturumlara katılmış. Savunma sanayisi şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmiş." dedi.

Ahmet Hakan, çok konuşulan fotoğraf hakkında Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ve bütün bu yoğun faaliyetlerin arasında TRT World’e bir röportaj vermiş.

O röportajdan bir fotoğraf sızdı ortama.

Bir görevli, Bakan Akar’a kamera arkasından bazı bilgi notları iletiyor.

Buradan yola çıkarak Bakan Akar’ın yapıp ettiklerinden doğrudan etkilenen FETÖ’sünden PKK’sına birçok odak, Bakan Akar’ı hedef haline getirmeye başladılar.

Dünyada kritik görevler üstlenen bakanlar, özellikle tansiyonun yüksek olduğu zamanlarda çıktıkları televizyon programlarında rakamsal ve tarihsel bilgileri doğru aktarabilmek için tanıtma kartları veya prompter kullanırlar.

Bakan Akar’ın yaptığı da bu.

Savunma Bakanlığı kaynaklarıyla görüştüm. Bakan Akar’a o program sırasında tek bir kart sunulduğunu aktardılar.

Ayrıca kaç kere dinledim Bakan Akar’ı. Hem özel basın görüşmelerinde hem de kamuya açık toplantılarda. Gürül gürül konuşur Akar. Hiç de öyle sufleye ihtiyaç duyar bir hali yok.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, son günlerde Kış Kartalı Harekâtı ile terörün omurgasını çökertirken...

Bundan rahatsız olanların Bakan Akar’ı hedef almaları doğal ama ellerine geçirdikleri malzemeden bir mücadele aracı çıkmaz."