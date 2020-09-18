Bakan Akar'ın mutlu günü: Dede oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk kez dede oldu. Akar'ın oğlu Selim Akar ile gelini Melis Akar'ın ilk çocukları öğle saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.

Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Bakan Akar da ilk defa dede olmanın mutluluğunu yaşadı.