Bakan Akar'ın mutlu günü: Dede oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk torununu kucağına aldı. Akar'ın oğlu Selim Akar ile gelini Melis Akar'ın ilk çocukları öğle saatlerinde dünyaya gözlerini açarken anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk kez dede oldu. Akar'ın oğlu Selim Akar ile gelini Melis Akar'ın ilk çocukları öğle saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.
Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Bakan Akar da ilk defa dede olmanın mutluluğunu yaşadı.