Bakan Albayrak: '1 milyon yazılımcı' projesi sektörde nitelikli eleman ihtiyacını giderecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 milyon yazılımcı projesi sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli çalışmasına imkan sağlayacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, "1 milyon yazılımcı projemiz, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak" mesajı ile görüntülü video paylaştı.

'ARA ELEMAN AÇIĞIMIZ MEVCUT'

Bakan Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları, Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 milyon yazılımcı" projesinin tamamlandığını ifade ederek, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje kapsamında gençlerimize online eğitim ve yazılımcı olma imkanı sağlayacağız. Yazılım sektörü artık geleceğin değil, bugünün en önemli iş alanlarının birisi haline geldi. Türkiye'de bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız mevcut. Türkiye olarak büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın ki hedeflerimize ulaşmak çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı anda yürütmek zorunda" dedi.

'NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Bakan Albayrak, firmaların sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamadığına dikkati çekerek, "1 milyon yazılımcı projesi sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli çalışmasına imkan sağlayacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'ÖZGEÇMİŞLER HAVUZDA BULUNACAK'

Bakan Albayrak, bakanlığın gençlerin hizmetine sunduğu proje kapsamında, gençlerin bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacağını belirterek, 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 37 eğitimin şu an hazır olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar eğitim sayısını yüzün üzerine çıkaracaklarını kaydeden Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak. Online eğitim programındaki algoritma, BİG data, Block Chain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alnında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı derecesi hazırladıkları özgeçmişlere otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık bir havuzda bulunacak. Yazılıma ihtiyaç duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecekler. Eğitimi bitiren arkadaşlar, bilgi güvenliği uzmanı, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler."

'BU EĞİTİMLERİ ALIN'

Gençlere hitap eden Albayrak,"Bu ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Tüm gençlere çağrıda bulunuyorum; ister lisede olsun ister üniversitede bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerinizde kaldığınız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA