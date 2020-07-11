Bakan Albayrak 1 milyon yazılımcı projesine başvuru sayısının 630 bini geçtiğini duyurdu:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine gençlerin gösterdiği ilgiyi "muazzam" olarak nitelendirerek bunun için yapılan başvuru sayısının 630 bin 97'ye ulaştığını duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından 1 milyon yazılımcı projesinin son rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan tabloda, projeye gelen başvuru sayısı ve verilen eğitim süresi bilgileri de yer aldı.

Buna göre projeye başvuran kişi sayısı 630 bin 97, toplam verilen eğitim süresi 936 bin 295,66 saat olurken, toplam CV sayısı 272 bin 180 oldu.

Gençlerin, projeye gösterdiği ilgiye dikkati çeken Albayrak, "1 milyon yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, kariyer rehberi, gönüllü eğitmenlik ve proje destek formu gibi bilgilere "http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA