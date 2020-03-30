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Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara 3 ay maaş desteği verileceğini belirterek, firmaları ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya davet etti.

Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara 3 ay maaş desteği verileceğini belirterek, firmaları ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya davet etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA




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