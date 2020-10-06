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Bakan Albayrak: 6-8 Ekim olaylarını unutmayacağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 6-8 Ekim olaylarına değinerek "Değil 6 yıl, 66 yıl geçse de unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: 6-8 Ekim olaylarını unutmayacağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6-8 Ekim olayları olarak tarihe geçen Yasin Börü'nün şehit edildiği hain saldırılara değinerek Twitter kişisel hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Börü'yü rahmetle andığını belirterek 6-8 Ekim olaylarının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin unutulmayacağını vurgulayan Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum."

Berna Akkaya
Editör


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