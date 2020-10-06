Bakan Albayrak: 6-8 Ekim olaylarını unutmayacağız!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 6-8 Ekim olaylarına değinerek "Değil 6 yıl, 66 yıl geçse de unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6-8 Ekim olayları olarak tarihe geçen Yasin Börü'nün şehit edildiği hain saldırılara değinerek Twitter kişisel hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Börü'yü rahmetle andığını belirterek 6-8 Ekim olaylarının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin unutulmayacağını vurgulayan Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum."
Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 6, 2020
6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.
6-8 Ekim olayları nedir? Ne zaman oldu? Kaç kişi öldü? | Yasin Börü