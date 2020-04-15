Bakan Albayrak açıkladı: 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Tıpkı Covid-19 salgınıyla olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de, erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. Ve en başarılı ülkeler arasında olduk.

10 bin TL limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamında tahsislerin Cuma günü başladığını ifade etmiştim. Pazartesi günü itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edilmiş oldu."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında özel bankalara da tepki gösterdi.

Bakan Albayrak, "Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz" dedi.

"Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez."

DERTLERİ MİLLET DEĞİL

"Uluslararası kuruluşlardan yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını da bir kez daha gösterdiler. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmayıp, Adana hiçbir araç-gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına sahra hastanesi diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz. " diye konuştu.