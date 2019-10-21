Bakan Albayrak açıkladı! Borsa İstanbul Genel Müdürü görevine getirildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Albayrak açıklamasında "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor." ifadelerini kullandı.

HAKAN ATİLLA, BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Twitterdan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor.



Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2019

HAKAN ATİLLA KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hakan Atilla, 1970'te Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.