Bakan Albayrak açıkladı! Halkbank'tan Elazığ'a 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak deprem bölgesi Elazığ için yaptığı açıklamada "Elazığ ve Malatya’daki bütün esnaflarımıza Halk Bankamız 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlayacak." dedi.
5 Şubat Çarşamba dolar ne kadar?
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Demokrat Partili Başkan'dan Trump'a büyük tepki! Konuşma metnini böyle yırttı
ABD'de ilginç görüntüler! Türk emniyet müdürü Kuran'a el basarak yemin etti
05 Şubat 2020 Çarşamba 14:58
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT