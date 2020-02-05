Bakan Albayrak açıkladı! Halkbank'tan Elazığ'a 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak deprem bölgesi Elazığ için yaptığı açıklamada "Elazığ ve Malatya’daki bütün esnaflarımıza Halk Bankamız 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlayacak." dedi.