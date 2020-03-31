Bakan Albayrak açıkladı: O kurumlar da katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumları da dahil olduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı: