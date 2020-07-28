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Bakan Albayrak açıkladı: Türkiye 33. sıraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak açıkladı: Türkiye 33. sıraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de bir girişimcinin iş yeri açma süresi birçok gelişmiş ülkeye oranla önemli mesafe kat ettiğini belirtti.

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 

2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada.
Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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