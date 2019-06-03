Bakan Albayrak: "Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdık"

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ihracatımız, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Albayrak paylaşımında, "Mayıs ihracatımız, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz. İnşallah Haziran'da AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA