Bakan Albayrak: Devlet destekli alacak sigortası 1 Ocak'ta başlayacak
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın...
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'leri ilgilendiren Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak itibariyle devreye gireceğinin belirtti. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun"
DHA
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